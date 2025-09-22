Auditel l’analisi degli ascolti tv della prima puntata di Domenica In su Rai 1 e di Verissimo su Canale 5 | Domenica 21 settembre 2025

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 21 settembre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della prima puntata di Domenica In e Da noi. a Ruota libera, programmi andati in onda su Rai 1 e i dati di share di Verissimo in onda su Canale 5. Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Verissimo del 21 settembre 2025: il ritorno di Mara Venier. Domenica 21 settembre 2025 ha segnato l’esordio di molti programmi tv domenicali in quello che è il nuovo palinsesto televisivo della stagione 20252026. Tra i tanti programmi che hanno esordito ieri, c’è l’amatissimo Domenica In giunto alla sua 50ª edizione, e che quest’anno vede alla conduzione non solo Mara Venier, ma anche Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Auditel, l’analisi degli ascolti tv della prima puntata di Domenica In su Rai 1 e di Verissimo su Canale 5 | Domenica 21 settembre 2025

