criticità nel mondo dello spettacolo: le rivelazioni di Giuliana De Sio. Le recenti dichiarazioni di Giuliana De Sio hanno portato all’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori alcune pratiche promozionali discutibili che ancora oggi caratterizzano il settore televisivo. La testimonianza dell’attrice evidenzia come, in alcuni ambienti, la tutela della dignità e i principi etici vengano spesso messi da parte a favore di strategie di marketing aggressive e talvolta umilianti. Questo scenario solleva interrogativi importanti sulla responsabilità delle produzioni, sui meccanismi di pressione esercitati sugli artisti e sulle modalità con cui vengono gestite le promozioni televisive. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Attrice denuncia clima di paura in tv tra urla e minacce

Non solo il gruppo "Mia moglie". La denuncia di un'attrice: "Le mie foto su un sito per adulti. Commenti da vomito”

I fatti contestati risalgono al 7 e al 13 agosto 2018, quando, secondo la denuncia dell'attrice Charlotte Arnould, allora 22enne, l’attore francese l’avrebbe aggredita nella sua abitazione parigina

Siti sessisti, Anna Foglietta denuncia Phica. L’attrice ha presentato una querela alla procura di Roma, un passo già intrapreso anche da un'altra decina di donne - X Vai su X

Gérard Depardieu è stato rinviato a giudizio per stupro sull'attrice Charlotte Arnould. L'attore sarà giudicato per due stupri e aggressioni sessuali, secondo la denuncia presentata dalla donna dopo i fatti, commessi il 7 e 13 agosto 2018. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Blake Lively e la denuncia al collega: «Su quel set clima tossico e abusi»; Parole, silenzi e accuse, su Israele-Palestina è scontro nel cinema Usa

