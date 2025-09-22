Attivisti contro Amazon | il video degli imbrattamenti

Ilrestodelcarlino.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Imbrattamenti su un locker Amazon da parte di alcuni attivisti, che si sono staccati dal corteo per fare delle scritte contro Israele e sottolineando la complicità dell’azienda con Israele. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

