Se hai iniziato a scaricare FC 26 sulla tua PS4, potresti aver notato un fastidioso problema: anche se il gioco sembra “pronto per giocare”, non riesci ad accedere a tutti i contenuti. È un bug di download che sta colpendo molti giocatori. In pratica, il sistema ti permette di avviare il gioco prima che il download sia completato al 100%, ma poi non ti fa accedere a ciò che è già stato scaricato. Un vero blocco! PS4 players, we're investigating an issue where if you start playing FC 26 at the Ready To Play part of your download, you're not able access what's been downloaded so far. If you're having this experience, please exit the game and wait for the download to fully complete, then. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Attenzione giocatori di FC 26 su PS4: un bug blocca il gioco al download. Cosa fare?