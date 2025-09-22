C’è un momento, nel cuore della notte, in cui il silenzio sembra avvolgere tutto. Le strade vuote, le finestre chiuse, la vita che scorre rallentata mentre il buio domina. È quell’istante sospeso in cui nessuno si aspetta che possa accadere qualcosa. Ma basta un rumore improvviso, un bagliore inatteso, per spezzare quell’apparente tranquillità. Leggi anche: Attentato al comizio, Trump rompe il silenzio: “Chi era davvero Charlie” Così, intorno alle tre, la calma si è trasformata in paura. Le fiamme hanno squarciato il silenzio, illuminando i muri delle case e attirando gli sguardi dei residenti che, increduli, hanno assistito a una scena drammatica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Attentato al sindaco nella notte: “Fiamme ovunque”, è panico