Attentato al sindaco nella notte | Fiamme ovunque è panico
C’è un momento, nel cuore della notte, in cui il silenzio sembra avvolgere tutto. Le strade vuote, le finestre chiuse, la vita che scorre rallentata mentre il buio domina. È quell’istante sospeso in cui nessuno si aspetta che possa accadere qualcosa. Ma basta un rumore improvviso, un bagliore inatteso, per spezzare quell’apparente tranquillità. Leggi anche: Attentato al comizio, Trump rompe il silenzio: “Chi era davvero Charlie” Così, intorno alle tre, la calma si è trasformata in paura. Le fiamme hanno squarciato il silenzio, illuminando i muri delle case e attirando gli sguardi dei residenti che, increduli, hanno assistito a una scena drammatica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: attentato - sindaco
Vertice in Prefettura sulla strage dell'Oasi Lago Salso, il sindaco: "Attentato criminale che merita vendetta"
Attentato al sindaco di Oria, solidarietà e ferma condanna dalle istituzioni
Italia, attentato al sindaco nella notte: é panico
Dal profilo del Sindaco. Un grave attentato stasera contro Don Antonio Coluccia. Fortunatamente Don Antonio è rimasto illeso grazie al pronto intervento della scorta. Un poliziotto è ferito non gravemente. Esprimo a nome mio, dell'amministrazione comunale e - facebook.com Vai su Facebook
La bandiera della Palestina esposta in Campidoglio ? La bandiera della Palestina sarà esposta in piazza del Campidoglio. È quanto prevede la mozione di maggioranza approvata oggi in Assemblea Capitolina. Il documento impegna Sindaco e Giunt - X Vai su X
Incendiata l'auto del sindaco di Oria: è allarme; Attentato nella notte a Oria, bruciata l'auto del sindaco Cosimo Ferretti: «Vogliono intimidirlo»; Colico, nella notte bruciate due auto della polizia locale.
Attentato nella notte a Oria, bruciata l'auto del sindaco Cosimo Ferretti: «Vogliono intimidirlo» - Un incendio è divampato poco dopo le 3:00 della notte di lunedì 22 settembre 2025 ad Oria, in provincia di Brindisi, ed ha distrutto l'auto del sindaco Cosimo Ferretti. msn.com scrive
Incendiata l'auto del sindaco di Oria: è allarme - 30 le fiamme hanno avvolto la Volkswagen Tiguan di Cosimo Ferretti, ... Secondo msn.com