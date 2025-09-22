Attentato al sindaco di Oria solidarietà e ferma condanna dalle istituzioni
Arrivano gli attestati di solidarietà nei confronti del sindaco di Oria, Cosimo Ferretti, vittima di un attentato incendiario ai danni della sua auto, verificatosi la scorsa notte (lunedì 22 settembre).Condanna dal consiglio comunale di BrindisiSostegno unanime al primo cittadino viene espresso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Attentato nella notte a Oria, bruciata l'auto del sindaco Cosimo Ferretti: «Vogliono intimidirlo» - Un incendio è divampato poco dopo le 3:00 della notte di lunedì 22 settembre 2025 ad Oria, in provincia di Brindisi, ed ha distrutto l'auto del sindaco Cosimo Ferretti. Si legge su msn.com
Incendiata l'auto del sindaco di Oria: è allarme - 30 le fiamme hanno avvolto la Volkswagen Tiguan di Cosimo Ferretti, da maggio del 2023 alla guida del comune ... Lo riporta msn.com