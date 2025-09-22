Attentato al sindaco di Oria solidarietà e ferma condanna dalle istituzioni

22 set 2025

Arrivano gli attestati di solidarietà nei confronti del sindaco di Oria, Cosimo Ferretti, vittima di un attentato incendiario ai danni della sua auto, verificatosi la scorsa notte (lunedì 22 settembre).Condanna dal consiglio comunale di BrindisiSostegno unanime al primo cittadino viene espresso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: attentato - sindaco

