Attacco Juve, il Corriere dello Sport lancia la suggestione tattica: con Vlahovic, Openda e David si può passare alle due punte di ruolo. Un pareggio che porta a nuove riflessioni. La prestazione a intermittenza dell’attacco della Juve a Verona e, soprattutto, la grande abbondanza di talento nel reparto avanzato, starebbero spingendo Igor Tudor a valutare soluzioni tattiche alternative al suo collaudato 3-4-2-1. Secondo un’analisi del Corriere dello Sport, per sfruttare al massimo il potenziale dei suoi bomber, il tecnico croato potrebbe in futuro optare per un cambio di modulo. Tudor Juve: come cambia l’attacco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Attacco Juve, l’abbondanza apre la pista a un nuovo modulo: Tudor potrebbe proporlo già nelle prossime partite. Tutti i dettagli