ATP Tokyo 2025 | derby Arnaldi vs Nardi nelle qualificazioni in campo anche Bellucci
È stato svelato il tabellone delle qualificazioni per l’ATP 500 giapponese, il Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships (Tokyo, 24-30 settembre, montepremi 2.226.470 USD). L’attenzione è puntata sugli azzurri: Matteo Arnaldi (n.5 del tabellone), Luca Nardi e Mattia Bellucci saranno impegnati nelle “quali”, con un derby tutto italiano già al primo turno. Italia protagonista. Arnaldi (ATP 73) e Nardi (ATP 85) si affronteranno per la prima volta in carriera. Il vincitore dello scontro accederà al turno successivo delle qualificazioni dove affronterà chi emergerà dal match tra il magiaro Marton Fucsovics (n. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
