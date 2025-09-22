ATP Tokyo 2025 | Berrettini trova Munar Darderi sfida Nishioka Alcaraz parte con Baez
Sorteggiato il tabellone principale dell’ATP 500 giapponese: due italiani al via, mentre lo spagnolo numero uno del seeding esordirà contro l’argentino Baez. In attesa del grande appuntamento di Pechino, anche il circuito di Tokyo si prepara a regalare spettacolo con l’ATP 500 nella capitale giapponese. Due gli azzurri ammessi direttamente al tabellone principale: Matteo Berrettini, atteso all’esordio con lo spagnolo Jaume Munar, e Luciano Darderi che se la vedrà con il beniamino di casa Yoshihito Nishioka. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: tokyo - berrettini
Sorteggiato il tabellone dell'ATP 500 di Tokyo, in programma dal 24 al 30 Settembre! Due gli italiani al via: Luciano Darderi sfiderà Yoshihito NIshioka nel primo round, mentre Matteo Berrettini affronterà Jaume Munar. Mattia Bellucci sfiderà Ethan Quinn d - X Vai su X
Anche Matteo Berrettini presente in tribuna a Tokyo ai mondiali di atletica. E si congratula con Dallavalle per la medaglia d'argento eurosport #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Alcaraz e Berrettini al via: il tabellone di Tokyo; Tabellone ATP Tokyo 2025: per Berrettini c’è Munar, Darderi con Nishioka. Sorteggio fortunato per Alcaraz; Entry list Atp Tokyo - Fioccano i forfait: guida Alcaraz. C’è Matteo Berrettini.
Matteo Berrettini all'Atp Tokyo 2025: entra nel tabellone principale - Berrettini entra in tabellone a Tokyo: sarà la seconda presenza in giappone per il romano che giovedì, ad Hangzhou, giocherà il primo match nel circuito dopo 80 giorni di assenza, contro il ceco ... Riporta sport.sky.it
Atp Hangzhou, Berrettini fuori all'esordio: Svrcina vince in due set - Rientro amaro per Matteo Berrettini: al primo match nel circuito dopo 80 giorni, il romano ha perso in due set (doppio 6- Secondo sport.sky.it