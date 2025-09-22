ATP Tokyo 2025 | Berrettini trova Munar Darderi sfida Nishioka Alcaraz parte con Baez

Sorteggiato il tabellone principale dell’ATP 500 giapponese: due italiani al via, mentre lo spagnolo numero uno del seeding esordirà contro l’argentino Baez. In attesa del grande appuntamento di Pechino, anche il circuito di Tokyo si prepara a regalare spettacolo con l’ATP 500 nella capitale giapponese. Due gli azzurri ammessi direttamente al tabellone principale: Matteo Berrettini, atteso all’esordio con lo spagnolo Jaume Munar, e Luciano Darderi che se la vedrà con il beniamino di casa Yoshihito Nishioka. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it