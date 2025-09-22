ATP Tokyo 2025 Arnaldi vince il derby con Nardi nelle qualificazioni Avanti anche Bellucci

Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci proseguono la loro avventura nelle qualificazioni dell’ATP 500 di Tokyo e sperano ora di accedere al tabellone principale del torneo giapponese. Nel derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Luca Nardi, è il ligure ad uscirne vincitore al termine di un match che si è concluso al terzo set con il punteggio di 6-0 6-7 6-3 dopo due ore e diciannove minuti di gioco. Un primo set totalmente dominato da Arnaldi, che si era poi trovato anche sul 4-2 nel secondo, poi perso al tie-break. Nel terzo, invece, è Nardi ad essere avanti 3-1, prima di subire la clamorosa rimonta del connazionale, che ha vinto cinque game consecutivi. 🔗 Leggi su Oasport.it

