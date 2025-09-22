atp pechino 2025 jannik sinner rientra ma niente rivincita con alcaraz presenti anche musetti e cobolli

La stagione dei tornei asiatici entra sempre di più nel vivo e questa settimana sono in programma due ATP 500, quello di Tokyo e quello di Pechino. In Cina i riflettori saranno inevitabilmente puntati su Jannik Sinner, che rientra in campo dopo la sconfitta in finale agli US Open contro Carlos Alcaraz, che è costata all’altoatesino anche la prima posizione nel ranking mondiale. Un Sinner che ha grande voglia di tornare in campo, pensando anche a qualche cambiamento nel suo gioco, come ha fatto capire in occasione della presentazione della sua fondazione. “ Fisicamente mi sento bene, dopo gli US Open ho staccato la testa. 🔗 Leggi su Oasport.it

