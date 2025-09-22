ATP Pechino 2025 i possibili avversari di Jannik Sinner turno per turno Possibile derby con Musetti
Essendo ancora in corso i tornei ATP 250 di Chengdu ed Hangzhou, che oggi vedranno andare in scena le semifinali, per definire le 8 teste di serie del tabellone principale di singolare maschile dei China Open 2025 di tennis verrà utilizzato il ranking ATP rilasciato lunedì 15 settembre. Nell’ ATP 500 di Pechino, dunque, Jannik Sinner sarà il numero 1 del seeding: per questo motivo l’azzurro potrà ritrovare soltanto in finale il tedesco Alexander Zverev (numero 2), mentre potrà incontrare uno tra l’australiano Alex de Minaur (3) e l’altro azzurro Lorenzo Musetti (4) soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci, infine, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero, nell’ordine, i due russi Karen Khachanov ed Andrey Rublev, il ceco Jakub Mensik e l’altro russo Daniil Medvedev. 🔗 Leggi su Oasport.it
