ATP Hangzhou 2025 Bublik si giocherà il titolo con Royer

Penultimo atto del torneo ATP di Hangzhou: è il momento di scendere in campo per le semifinali. Alexander Bublik rispetta il pronostico favorevole della vigilia e supera il cinese Yibing Wu. Il kazako si giocherà il titolo con Valentin Royer: il francese domina la sfida con il connazionale Moutet e si regala la prima finale nel circuito maggiore. Nel derby transalpino Valentin Royer travolge il connazionale Corentin Moutet, testa di serie numero quattro, 6-3 6-2 in un’ora e ventisette minuti. Royer salva due palle break nel primo gioco e rompe l’equilibrio iniziale quando strappa il servizio all’avversario nel quarto gioco per il 3-1. 🔗 Leggi su Oasport.it
ATP Hangzhou 2025, Bublik in semifinale. Wu elimina Medvedev, ci sarà un derby francese
ATP Hangzhou 2025, Bublik in semifinale. Wu elimina Medvedev, ci sarà un derby francese - Continua la clamorosa favola di Yibing Wu, che torna ad essere protagonista proprio davanti ai ... oasport.it scrive
ATP Hangzhou: Medvedev cede al padrone di casa Wu, continua la favola di Royer - ATP | Il russo spreca un set e un break di vantaggio e viene eliminato dal cinese. Come scrive ubitennis.com