ATP Hangzhou 2025 Bublik si giocherà il titolo con Royer

Oasport.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Penultimo atto del torneo ATP di Hangzhou: è il momento di scendere in campo per le semifinali. Alexander Bublik rispetta il pronostico favorevole della vigilia e supera il cinese Yibing Wu. Il kazako si giocherà il titolo con Valentin Royer: il francese domina la sfida con il connazionale Moutet e si regala la prima finale nel circuito maggiore. Nel derby transalpino Valentin Royer travolge il connazionale Corentin Moutet, testa di serie numero quattro, 6-3 6-2 in un’ora e ventisette minuti. Royer salva due palle break nel primo gioco e rompe l’equilibrio iniziale quando strappa il servizio all’avversario nel quarto gioco per il 3-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

