Atp Chengdu Musetti vola in finale | sconfitto anche Shevchenko

Musetti vola in finale all’Atp Chengdu dopo aver superato anche Shevchenko: grande nuova occasione per l’azzurro. Lorenzo Musetti lo ha fatto di nuovo: l’azzurro ha superato anche Shevchenko in semifinale e ha conquistato così l’ultimo atto dell’ Atp Chengdu. Il classe 2002 ha conquistato la finale del torneo e ce la metterà tutta per provare a conquistare il titolo in Cina. Musetti in finale all’Atp Chengdu: manca solo un ultimo step. Lorenzo Musetti ha quindi superato senza troppi problemi il kazako nel torneo 250 in Cina e ora non gli manca altro da fare se non di mettere in mostra tutta la sua qualità anche in finale. 🔗 Leggi su Sportface.it