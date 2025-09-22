Atp Chengdu Musetti in finale | Shevchenko battuto in due set

Lorenzo Musetti accede alla finale del torneo Atp 250 sul cemento di Chengdu, capoluogo della provincia del Sichuan in Cina. In semifinale l’azzurro ha superato in due set (6-3, 6-1) il kazako Alexander Shevchenko. L’avversario del carrarino in finale sarà il cileno Alejandro Tabilo, che ha battuto in due set – 6-4, 7-6 (7-0) – l’americano Brandon Nakashima.?????????? Lorenzo Musetti lascia solo quattro game a Shevchenko e si prende la finale di Chengdu pic.twitter.comIVrPT2rX5V — FITP (@federtennis) September 22, 2025 Musetti: “Obiettivo è vincere il torneo”. “Sono contento della mentalità e del livello messo in campo sin qui in questa settimana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

