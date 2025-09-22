ATP Chengdu 2025 Tabilo dalle qualificazioni alla finale Asfaltato Nakashima ora Musetti?
Il qualificato cileno Alejandro Tabilo infila la sesta vittoria consecutiva nei Chengdu Open 2025 di tennis, considerando anche il tabellone cadetto, ed approda in finale nel torneo di categoria ATP 250 in corso nell’omonima città cinese: il sudamericano, che lungo il suo cammino aveva eliminato anche l’azzurro Luciano Darderi, numero 2 del seeding, nel penultimo atto regola lo statunitense Brandon Nakashima, testa di serie numero 4, superato per 6-4 7-6 (0) in un’ora e 36 minuti, e domani si giocherà il titolo contro il vincente della sfida tra il numero 1, l’azzurro Lorenzo Musetti, ed il kazako Alexander Shevchenko. 🔗 Leggi su Oasport.it
