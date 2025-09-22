Atletico Madrid e Rayo Vallecano daranno vita a un derby importante nell’infrasettimanale di Liga: entrambe non stanno vivendo il migliore dei momenti, in particolar modo la squadra di casa. I Colchoneros, infatti, non riescono proprio a decollare: nella difficile trasferta di Palma sembravano essere riusciti a scavalcare l’ostacolo più difficoltoso, quando sono passati avanti con . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Atletico Madrid-Rayo Vallecano (mercoledì 24 settembre 2025 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Colchoneros di misura sui Matagigantes?