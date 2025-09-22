Atletica Prato | le ultime competizioni Ogemo e Borsini brillano a Monsummano

Medaglie e piazzamenti di vertice, in competizioni svoltesi in tutta la Toscana (e non solo). Questi i risultati ottenuti dai tesserati e dalle tesserate dell’ Atletica Prato, nei giorni scorsi. Iniziando ad esempio dal " Meeting Broze Assoluto " che si è tenuto qualche giorno fa a Monsummano Terme: Elbenazar Ogemo ha vinto i 110 metri ostacoli "allievi" (chiudendo in 14’’83) mentre la compagna di squadra Francesca Borsini è salita sul gradino più alto del podio nei 100 femminili (in 12’’49). Duplice medaglia negli 800 femminili: argento per Stefania Dallasta, bronzo per Lucrezia Nieri. Edoardo Pugi si è classificato secondo nei 150 "cadetti", mentre Leonardo Fallani ha agguantato la medaglia di bronzo nei 100 metri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net