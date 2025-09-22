atelier vm inaugura un nuovo capitolo in giappone con hp france

Dopo aver festeggiato i suoi primi 25 anni nel 2024, Atelier VM guarda al futuro tra strategia e creatività. Fondato nel 1998 da Marta Caffarelli e Viola Naj-Oleari, il marchio di gioielleria, che per primo ha lanciato l’idea del bracciale saldato al polso con L’Essenziale, conta oggi tre boutique monomarca, due a Milano e una Londra alla Burlington House, e una serie di corner nei punti vendita de La Rinascente e a Parigi da Le Bon Marché. “I nostri 25 anni”, ha spiegato Caffarelli, “sono stati insieme un punto d’arrivo e di partenza. Abbiamo avuto la possibilità di guardarci per la prima volta indietro, riguardando le nostre creazioni, e contemporaneamente abbiamo studiato il da farsi per rimanere fedeli a noi stessi, guidando una crescita responsabile, consolidando i nostri punti di forza. 🔗 Leggi su Panorama.it

