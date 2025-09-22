Atalanta una vittoria che rinfresca il morale Senza i tifosi | peccato
Ottima prova all’Olimpico di Torino per l’Atalanta, che supera agevolmente il Toro rifilandogli 3 reti. Mister Juric è costretto a fare a meno degli infortunati De Ketelaere e Scalvini e decide di puntare su Sulemana e Samardzic. Il gioco è costantemente nelle mani dei nerazzurri, con i granata che stanno a guardare senza riuscire a creare alcun grattacapo ai nostri. La fortuna non sorride però ai nostri che nel giro della prima mezz’ora perdono per il medesimo motivo prima Zalewski e poi Hien. Proprio due minuti dopo iniziano 8 minuti di fuoco che portano prima Kristovic, poi Sulemana e successivamente ancora il montenegrino a mettere la partita in ghiaccio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
