Atalanta show Olimpico Col Toro basta un tempo

La nuova Atalanta di Juric spicca il volo vincendo e convincendo, con un rotondo successo per 3-0 sul campo di un Torino ridimensionato dopo l’illusoria vittoria a Roma. Secondo successo consecutivo per i nerazzurri, saliti a quota otto punti, facendo già meglio dello scorso anno quando dopo la quarta erano a sei e dopo la sesta a sette. Messa alle spalle la brutta sconfitta di Parigi, il tecnico atalantino Juric aveva previsto una reazione dei suoi, arrivata puntuale dopo mezz’ora di studio, in un momento non facile. Due risentimenti muscolari tolgono di scena Zalewski (al flessore) e Hien (all’adduttore), ma a rispondere con una fiammata di talento puro è Lazar Samardzic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta, show Olimpico. Col Toro basta un tempo

In questa notizia si parla di: atalanta - show

Show dell’Atalanta Under 23, AlbinoLeffe travolto ed eliminato

Vicenza e Catania show, l'Atalanta U23 cade a Latina

#Krstovic show, l' #Atalanta travolge il #Torino #CremoneseParma 0-0: emiliani fermati dal palo, grigiorossi ancora imbattuti #torinoatalanta #SerieAEnilive #calcio #theonetv7 #seriea Seguteci su @theonetv7 - X Vai su X

Serie A, Cremonese-Parma 0-0 e Torino-Atalanta 0-3: show degli orobici Lazio-Roma 0-1, il derby capitale è giallorosso nel segno di Pellegrini Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/campionato-calcio-serie-a- - facebook.com Vai su Facebook

Contro il Toro 3 gol, 3 punti e seconda vittoria di fila; Serie A: Krstovic-show, l'Atalanta travolge il Torino; Serie A, Torino-Atalanta 0-3. Granata contestati e fischiati: gol e highlights.

Atalanta, show Olimpico. Col Toro basta un tempo - Krstovic abbatte i granata con una doppietta, in mezzo la rete di Sulemana. Come scrive msn.com

Serie A, Torino-Atalanta 0-3. Granata contestati e fischiati: gol e highlights - 0 che lascia il Toro senza parole e con lo sguardo dei tifosi rivolto verso la tribuna presidenziale, dove non ... Si legge su torinotoday.it