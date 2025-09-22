Atalanta incubo infortuni | 4 in pochi giorni ma i rientri si avvicinano

Si sa, gli infortuni sono una componente del calcio e dello sport in generale. Imprevedibili, spesso incontrollabili, qualche volta non preventivabili. “Siamo un po’ sfigati” ha detto un onesto Ivan Juric, come sempre senza filtri, al termine della partita vinta dalla sua Atalanta sul campo del Torino. Un pomeriggio più che positivo, ma con gli aspetti negativi degli stop di Nicola Zalewski e Isak Hien. L’esterno mancino polacco si è fermato ancor prima del quarto d’ora dopo aver accusato un risentimento muscolare nella regione del flessore destro, mentre poco dopo la metà del primo tempo si è arreso ad un fastidio all’ adduttore sinistro il centrale svedese. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

