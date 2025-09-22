Atalanta a Torino la 400esima presenza ufficiale del capitano Marten De Roon
Bergamo, 22 settembre – Nel giorno del rotondo successo dell’Atalanta per 3-0 a Torino il capitano nerazzurro Marten De Roon ha festeggiato nel migliore dei modi le sue prime 400 presenze ufficiali in maglia atalantina in dieci anni. Festa sobria come nel suo stile, senza auto incensarsi: sui social ieri il 34enne centrocampista olandese ha postato una sua foto mentre abbraccia il centravanti montenegrino Nicola Krstovic, autore di una doppietta con il commento ‘Solo una fratellanza casual con l'uomo del match. Mi è piaciuta la didascalia del nostro club: 3 gol, 3 punti. (Inutile dire che ho giocato la mia 400esima partita con l'Atalanta)’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
