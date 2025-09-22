at at walker in dimensioni reali per il film di the mandalorian e grogu

Le produzioni legate a Star Wars continuano a sorprendere per l’attenzione ai dettagli e l’impegno nella realizzazione di elementi scenici di grande impatto. La prossima pellicola, in particolare, si distingue per l’utilizzo di una replica in scala reale di un AT-AT, uno dei veicoli più iconici dell’universo della saga. Questa scelta testimonia la volontà di offrire un’esperienza visiva autentica e coinvolgente, andando oltre le tecniche tradizionali di effetti digitali. star wars si distingue per l’elevato livello di dettaglio con the mandalorian and grogu. Durante il recente evento Star Wars Celebration Japan, Jon Favreau ha confermato ufficialmente che è stata creata una riproduzione in scala reale dell’AT-AT appositamente per il film. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

