Asus ROG sta investigando sui rallentamenti di alcuni laptop da gioco

Alcuni bug nel firmware dei laptop Asus ROG causano stuttering e picchi di latenza. L’azienda ha però confermato di essere al lavoro per individuare le cause e rilasciare le opportune patch. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Asus ROG sta investigando sui rallentamenti di alcuni laptop da gioco

