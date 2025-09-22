Asteroide in rotta di collisione con la Luna | la NASA prepara un piano d’emergenza SHOCK

Ricordate l’asteroide 2024 YR4, inizialmente temuto per una possibile collisione con la Terra nel 2032? Ebbene, è tornato a far parlare di sé. Anche se la possibilità di un impatto con il nostro pianeta è stata esclusa, esiste ancora un 4% di probabilità che colpisca la Luna. Una percentuale apparentemente bassa, ma sufficiente a destare preoccupazione nella comunità scientifica, soprattutto alla luce di recenti studi che evidenziano i potenziali rischi di un simile evento. Secondo una ricerca condotta dalla NASA e da altre istituzioni statunitensi, l’impatto di 2024 YR4 sulla superficie lunare potrebbe proiettare una quantità enorme di micrometeoroidi in orbita terrestre bassa, mettendo a repentaglio satelliti, astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale e, in casi estremi, persino la Terra stessa. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Asteroide in rotta di collisione con la Luna: la NASA prepara un piano d’emergenza SHOCK

