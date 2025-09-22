Assistenza continua per i trapiantati di rene | al Perrino 400 visite in cinque anni
BRINDISI - Il paziente in dialisi cronica vive un percorso articolato, fatto di terapie continuative e di attese spesso lunghe e faticose. Il trapianto di rene rappresenta per lui non solo una possibilità terapeutica, ma l’occasione di ritrovare una migliore qualità di vita. È proprio in questa. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Assistenza continua per i trapiantati di rene: al Perrino 400 visite in cinque anni; Asst Nord Milano, tempi più rapidi per il trapianto di rene: già 12 nel 2025; La Città della Salute prima in Italia per numero di trapianti di rene effettuati, complessità e dati di sopravvivenza.
Rene di maiale trapiantato su un malato terminale: «Cammina e continua a migliorare» - Chirurghi di Boston hanno trapiantato un rene da un maiale geneticamente modificato in un uomo di 62 anni ... Scrive corriereadriatico.it
L'Aned denuncia:«All'ospedale di Perugia stop alla visite per i trapiantati di reni» - Dopo il trapianto di un organo è necessario assicurare al paziente, che dovrà essere tenuto sotto controllo per il resto della sua vita, un’adeguata assistenza post- Come scrive ilmessaggero.it