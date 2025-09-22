ASL Avellino e Fondazione Onda ETS insieme per la prevenzione cardiovascolare
Tempo di lettura: 2 minuti In occasione della Giornata mondiale del Cuore il 29 settembre l’Asl Avellino insieme a Fondazione Onda ETS ripropone l’(H) Open Week dedicato alle malattie cardiovascolari, in programma presso il P.O. “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Sarà possibile accedere gratuitamente a visita cardiologica (incluso ECG) presso l’Ambulatorio di Cardiologia, previa prenotazione fino ad esaurimento posti disponibili, telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 al numero 0825 877338. L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari, con un particolare focus su patologie coronariche, valvolari ed aritmiche cardiache. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: avellino - fondazione
Avellino, la Comissaria taglia i rami secchi: Fondazione e Città del Vino spazzate via
! Grazie alla collaborazione tra Fondazione Commercialisti Avellino , Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Avellino , Sanfilippo Assicurazioni investimenti e Ag Generali Avellino Italia , siamo pronti a offrire un i - facebook.com Vai su Facebook
(H) Open Day prevenzione cardiovascolare, visite e servizi gratuiti all'Ospedale di Ariano Irpino; Via libera dalla Conferenza dei servizi all’ospedale di Montella. Buonopane: Tappa fondamentale per realizzare il progetto; Avellino, Giornata Mondiale dell’Osteoporosi 2024: al Moscati visite gratuite.
Giornata mondiale del Cuore: all’Asl di Avellino l’Open Week delle malattie cardiovascolari - In occasione della Giornata mondiale del Cuore il 29 settembre l’Asl Avellino insieme a Fondazione Onda ETS ripropone l’(H) Open Week dedicato alle malattie cardiovascolari, in programma presso ... Segnala corriereirpinia.it
Salute uro-andrologica, tre ospedali della Asl Tse ottengono il Bollino Azzurro - La Fondazione Onda ha assegnato il riconoscimento al San Donato di Arezzo, al Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi e al Misericordia di Grosseto. lanazione.it scrive