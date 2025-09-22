Ascolti TV | Domenica 21 Settembre 2025 Balene vince ma non stravince 19.4% La Notte nel Cuore si difende 16.6% Diaco sprofonda all’1.7-2.6% Domenica In parte fiacca 17.1-14.6% cala Verissimo 17.3-16.4%

Nella serata di ieri, domenica 21 settembre 2025, su Rai1 Balene – Amiche per Sempre ha interessato 2.781.000 spettatori pari al 19.4% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.157.000 spettatori con uno share del 16.6%. Su Rai2 BellaMa’ di Sera intrattiene 411.000 spettatori (2.6%). Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.019.000 spettatori con il 9.4%. Su Rai3 Presadiretta segna 923.000 spettatori pari al 5.9%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 537.000 spettatori (4.7%). Su La7 Monuments Men raggiunge 461.000 spettatori e il 3%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Sopra la panca ottiene 256. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 21 Settembre 2025. Balene vince ma non stravince (19.4%), La Notte nel Cuore si difende (16.6%), Diaco sprofonda all’1.7-2.6%. Domenica In parte fiacca (17.1-14.6%), cala Verissimo (17.3-16.4%)

