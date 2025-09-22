Ascolti TV | Domenica 21 Settembre 2025 Balene vince ma non stravince 19.4% La Notte nel Cuore si difende 16.6% Diaco sprofonda all’1.7-2.6% Domenica In parte fiacca 17.1-14.6% cala Verissimo 17.3-16.4%

Davidemaggio.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, domenica 21 settembre 2025, su Rai1 Balene – Amiche per Sempre ha interessato 2.781.000 spettatori pari al 19.4% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore  ha conquistato 2.157.000 spettatori con uno share del 16.6%. Su Rai2 BellaMa’ di Sera intrattiene 411.000 spettatori (2.6%). Su Italia1 Le Iene  incolla davanti al video 1.019.000 spettatori con il 9.4%. Su Rai3 Presadiretta  segna 923.000 spettatori pari al 5.9%. Su Rete4 Fuori dal Coro  totalizza un a.m. di 537.000 spettatori (4.7%). Su La7  Monuments Men raggiunge 461.000 spettatori e il 3%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Sopra la panca  ottiene 256. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv domenica 21 settembre 2025 balene vince ma non stravince 194 la notte nel cuore si difende 166 diaco sprofonda all821717 26 domenica in parte fiacca 171 146 cala verissimo 173 164

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 21 Settembre 2025. Balene vince ma non stravince (19.4%), La Notte nel Cuore si difende (16.6%), Diaco sprofonda all’1.7-2.6%. Domenica In parte fiacca (17.1-14.6%), cala Verissimo (17.3-16.4%)

In questa notizia si parla di: ascolti - domenica

Ascolti tv: Imma Tataranni (14.9%), La notte nel cuore (16.4%) | Dati Auditel, domenica 24 agosto 2025

Ascolti tv domenica 29 giugno: Imma Tataranni, Torino is magic, Mondiale per Club

Ascolti TV domenica 29 giugno: chi ha vinto tra Imma Tataranni 2, Torino is fantastic e Facci ridere

Ascolti TV 21 settembre: la prima sfida tra Domenica In e Verissimo, chi ha vinto tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi; Ascolti tv del 21 settembre, sfida accesa tra Affari tuoi e La Ruota della fortuna; Ascolti tv, chi ha vinto domenica tra 'La Ruota della Fortuna' e 'Affari tuoi'.

ascolti tv domenica 21Ascolti TV 21 settembre: la prima sfida tra Domenica In e Verissimo, chi ha vinto tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi - Prosegue la sfida in access prime time tra La Ruota Della Fortuna su Canale5 e Affari Tuoi su Rai1 ... Lo riporta fanpage.it

ascolti tv domenica 21Ascolti tv del 21 settembre, sfida accesa tra Affari tuoi e La Ruota della fortuna - Si fa sempre più agguerrita la sfida tra “Affari tuoi” e “La Ruota della fortuna”: chi ha trionfato nello scontro tra Rai e Mediaset ... Da dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Domenica 21