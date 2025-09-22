Ascolti tv com' è andata la prima puntata di Domenica In contro Verissimo
Con l'inizio della nuova edizione di Domenica In, la sfida tra Rai e Mediaset entra ancora più nel vivo di una concorrenza quest'anno particolarmente agguerrita. Dopo la fascia oraria dell'access prime time, con Affari Tuoi da un lato e La Ruota della Fortuna dall'altra, anche i pomeriggi della. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: ascolti - andata
Ascolti TV del preserale di lunedì 21 luglio: com’è andata tra “Sarabanda” vs “Reazione a Catena”
Ascolti tv 5 settembre: com’è andata La Ruota della Fortuna contro Italia-Estonia al posto di Affari Tuoi
GLI ASCOLTI TV DI IERI, DOMENICA 9 MARZO 2025 Com'è andata in prima serata per "Imma Tataranni" su Rai 1? E per "Tradimento" trasmesso su Canale 5? Scoprilo qui - facebook.com Vai su Facebook
RAI * ASCOLTI TV - 3/7 - INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 1 MILIONE 877 MILA SPETTATORI (27,4%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 28 MILA SPETTATORI (29,6%); Sky, record dell’anno per tennis grazie a Sinner; RAI * ASCOLTI TV - 19/06 - INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 2 MILIONI 53 MILA SPETTATORI (29,2%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 1 MILIONE 899 MILA SPETTATORI (27%).