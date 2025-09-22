Ascolti TV 22 Settembre 2025 | i dati Auditel della prima serata

Atomheartmagazine.com | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolti TV 22 Settembre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri lunedì 22 settembre 2025. La  serata televisiva del 22 Settembre 2025  ha proposto un mix di musica, cinema e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su  Purché finisca bene, mentre Canale 5 ha risposto con  Temptation Island E Poi..E Poi. ( QUI LE ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA ), Italia 1 ha offerto  Killer Elite, La7 ha proposto La Torre di Babele e NOVE ha trasmesso  Little Big Italy. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

ascolti tv 22 settembre 2025 i dati auditel della prima serata

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 22 Settembre 2025: i dati Auditel della prima serata

In questa notizia si parla di: ascolti - settembre

ASCOLTI TV 18 SETTEMBRE 2025: LA PRIMA DI JUKEBOX (17,9%), IL CONCERTO DI ELODIE AD APPENA IL 10%, ORE 14 SERA (5,5%), FORMIGLI (5,8%) SI AVVICINA A DEL DEBBIO (6%), TG5 (22,3%) VS TG1 (21,6%)

Ascolti tv venerdì 1 agosto: Vanina, Il diritto di contare, Settembre

Ascolti TV 1 Settembre 2025: i dati Auditel della prima serata

Ascolti tv 21 settembre, chi ha vinto la sfida tra 'Affari tuoi e 'La Ruota della Fortuna'; Ascolti tv ieri (21 settembre): Mara Venier non decolla all’esordio, crisi Diaco, De Martino a caccia di Scotti; Ascolti TV 21 settembre: la prima sfida tra Domenica In e Verissimo, chi ha vinto tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi.

Ascolti TV Total Audience | Domenica 21 Settembre 2025. La Forza di una Donna (+50K) sale al 19.01% e allunga su Domenica In che passa dal 17.14-14.61% al 17.02-14.53% - Classifica dei programmi che guadagnano di più con lo streaming su small screen ... Come scrive davidemaggio.it

Ascolti tv ieri (21 settembre): Mara Venier non decolla all’esordio, crisi Diaco di sera - La nuova serie Rai Balene vince col 19,4% di share, bene La Notte nel Cuore, Domenica In non sfonda ma cala anche Verissimo: tutti i numeri e dati Auditel ... Segnala libero.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv 22 Settembre