Ascolti tv 21 settembre 2025 | Balene – Amiche per sempre La notte nel cuore Le Iene Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Ascolti tv di domenica 21 settembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Balene, Amiche per sempre ” contro “ La notte nel cuore “. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Balene, Amiche per sempre vs La notte nel cuore – Auditel ieri sera, domenica 21 settembre 2025. Sfida Rai1 e Canale 5: “Balene, Amiche per sempre” contro “La notte nel cuore”. Chi ha vinto? Rai 1: Balene, Amiche per sempre, la nuova serie tv con protagoniste Veronica Piovetti e Carla Signoris ha fatto compagnia a 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ascolti tv 21 settembre 2025: Balene – Amiche per sempre, La notte nel cuore, Le Iene, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

In questa notizia si parla di: ascolti - settembre

ASCOLTI TV 18 SETTEMBRE 2025: LA PRIMA DI JUKEBOX (17,9%), IL CONCERTO DI ELODIE AD APPENA IL 10%, ORE 14 SERA (5,5%), FORMIGLI (5,8%) SI AVVICINA A DEL DEBBIO (6%), TG5 (22,3%) VS TG1 (21,6%)

Ascolti tv venerdì 1 agosto: Vanina, Il diritto di contare, Settembre

Ascolti TV 1 Settembre 2025: i dati Auditel della prima serata

#AscoltiTV | Sabato 20 Settembre 2025. ‘Pino è’ vince col 18.6%. Scotti (24.9%) sempre leader in access, De Martino accorcia (23.3%) I dati auditel della giornata di ieri https://davidemaggio.it/ascolti-tv/ascolti-tv-sabato-20-settembre-2025… @grok #auditel - X Vai su X

Ascolti TV Total Audience | Giovedì 18 Settembre 2025. Le soap crescono più di tutti, in testa La Forza di una Donna (+75K). La classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti tv del 21 settembre, sfida accesa tra Affari tuoi e La Ruota della fortuna; Ascolti tv ieri (sabato 20 settembre): De Martino accorcia su Scotti, exploit Rai 1 con l’omaggio a Pino Daniele; Ascolti tv del sabato sera: 2,3 milioni di spettatori su Rai 1.

Ascolti TV 21 settembre: la prima sfida tra Domenica In e Verissimo, chi ha vinto tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi - Prosegue la sfida in access prime time tra La Ruota Della Fortuna su Canale5 e Affari Tuoi su Rai1 ... Secondo fanpage.it

Ascolti tv ieri 21 settembre 2025: scopri chi ha vinto tra Balene Amiche per sempre e La notte nel cuore - Ascolti tv ieri 14 settembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di venerdiì 14 settembre 2025. Segnala mam-e.it