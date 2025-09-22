Ascolti ieri 21 settembre ‘La Ruota della Fortuna’ 4,4 mln ‘Affari Tuoi’ 4,1 mln

Nella serata tv di ieri, domenica 21 settembre 2025, in access su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha fatto segnare 4.445.000 spettatori pari al 25.53%. Su Rai1 ‘Affari Tuoi’ 4.153.000 spettatori (23.85%). Nel preserale su Rai1 ‘Reazione a Catena’ 3.329.000 spettatori pari al 23.23%. Su Canale5 ‘Avanti un Altro’ ha convinto 2.137.000 spettatori (16.2%). In prima serata su Rai1 ‘Balene Amiche per Sempre’ 2.781.000 spettatori pari al 19.42% di share. Su Canale5 ‘La Notte nel Cuore’ 2.157.000 spettatori con share del 16.61%. Su Italia1 ‘Le Iene’ 1.019.000 spettatori con il 9.40%. Su Rai3 ‘Presadiretta’ 923. 🔗 Leggi su Lapresse.it

