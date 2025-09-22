Arti di strada e comunità | al via a Catania l’undicesima edizione di Ursino Buskers
Catania torna a farsi teatro a cielo aperto: dal 25 al 28 settembre, le strade e le piazze attorno al Castello Ursino si riempiranno di musica, circo contemporaneo, clownerie, danza, laboratori, mostre ed emozioni condivise. L’undicesima edizione di Ursino Buskers, Festival internazionale di arti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
