Arti di strada e comunità | al via a Catania l’undicesima edizione di Ursino Buskers

Cataniatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Catania torna a farsi teatro a cielo aperto: dal 25 al 28 settembre, le strade e le piazze attorno al Castello Ursino si riempiranno di musica, circo contemporaneo, clownerie, danza, laboratori, mostre ed emozioni condivise. L’undicesima edizione di Ursino Buskers, Festival internazionale di arti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

