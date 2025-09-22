Arthur ma cosa fai?! Brutto fallo ed espulsione per il centrocampista di proprietà della Juventus Cos’è successo col suo Gremio – FOTO

Arthur ha commesso un brutto fallo con conseguente espulsione col suo Gremio: cos’è successo al centrocampista di proprietà della Juve – FOTO. Un rosso che macchia la vittoria nel derby. Notte di follia per Arthur Melo, centrocampista di proprietà della Juventus in prestito al Gremio. Il brasiliano si è reso protagonista di un brutto intervento che gli è costato l’espulsione diretta, fortunatamente senza conseguenze per la sua squadra, che ha comunque battuto l’Internacional per 3-2. Fallaccio e rosso: il VAR non perdona. L’episodio è avvenuto al 73? minuto. Il brasiliano classe 1996 ha commesso un bruttissimo fallo su Carbonero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

