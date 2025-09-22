Arteta | Abbiamo dominato il City orgoglioso di questo gioco

Arteta, allenatore dell'Arsenal, non ha dubbi in conferenza stampa: "Il gol del Manchester City è arrivato senza fare assolutamente nulla, poi abbiamo dominato noi la partita ". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Arteta: “Abbiamo dominato il City, orgoglioso di questo gioco”; Arteta incensa l'Inter: Avrebbe dovuto vincere la finale di Champions, ha dominato la gara; L\'Arsenal pareggia al 93\' col City, Arteta: Partita dominata, delusione non aver vinto.

