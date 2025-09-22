Arte da gustare al ristorante Naboo

Arezzo, 22 settembre 2025 – Arte, solidarietà, gastronomia: insomma, cultura a tutto tondo nell’appuntamento che si svolgerà giovedì 25 settembre a partire dalle 20 nelle sale di Naboo, ristorante-pizzeria di viale Santa Margherita che appartiene ormai da decenni al vissuto di Arezzo e della sua provincia. “Arte da gustare” è il titolo che incornicia l’evento, “un mix di sensazioni e suggestioni in un programma vario che proporrà anche una mostra con performance” commenta Mauro Ghinassi, titolare con lo Chef Antonio Masciaro' di Naboo, e a sua volta artista poliedrico con al suo attivo numerose esposizioni in varie città italiane. 🔗 Leggi su Lanazione.it