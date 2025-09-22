Ars et Labor Curva Ovest alla società | Avete l' obbligo di vincere il campionato

La seconda sconfitta in campionato e una situazione in classifica che, per quanto relativa alle prime quattro giornate, non genera sensazioni di ottimismo nella tifoseria, ha provocato una dura presa di posizione da parte della Curva Ovest.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayI tifosi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Ars et Labor, Curva Ovest alla società: Avete l'obbligo di vincere il campionato; ARS ET LABOR FERRARA CALCIO E CURVA OVEST; Il debutto della nuova Spal: festa in curva e tifo da grandi occasioni, nonostante tutto.

L'Ars et Labor svela i suoi assi: al Mazza in programma la presentazione di rosa e staff - L’Ars et Labor – fu Spal – cerca di ricucire il rapporto tra la squadra e la tifoseria. Scrive today.it

Il nome della prossima SPAL potrebbe essere Ars et Labor Ferrara - L’assemblea dei tifosi indetta martedì 1 luglio dalla Curva Ovest ha stabilito che il nome della società che dovrà ripartire dalla polvere dei dilettanti dovrebbe chiamarsi Ars et Labor Ferrara. Segnala lospallino.com