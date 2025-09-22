Arriva l’autunno | deciso calo termico e piogge anche forti

Vi inviamo in allegato il comunicato relativo alla situazione prevista sull'Italia. “La fase estiva del fine settimana ha le ore contate: la prossima settimana il maltempo raggiungerà l'Italia con temporali anche forti e un brusco calo delle temperature.”Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In Bergamasca arriva l’autunno | Da lunedì deciso calo termico e maltempo anche forte; Meteo arriva l’autunno | maltempo in tutta Italia e temperature giù di 10 gradi.

arriva l8217autunno deciso calo3BMETEO.COM: “Cambia tutto: in arrivo l’autunno con deciso calo termico e piogge anche forti” - com: “L’anomalo anticiclone subtropicale, responsabile di un weekend ancora dal sapore estivo, nel corso della nuova settimana lascerà spazio a una fresca circolazione depr ... Riporta zeroventiquattro.it

arriva l8217autunno deciso caloCambia tutto: in arrivo l’autunno con deciso calo termico -  "Una nuova intensa perturbazione si sta avvicinando alla nostra Penisola e nel corso della settimana ... Scrive corrieresalentino.it

