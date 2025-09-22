Arriva l’autunno | deciso calo termico e piogge anche forti
Vi inviamo in allegato il comunicato relativo alla situazione prevista sull'Italia. “La fase estiva del fine settimana ha le ore contate: la prossima settimana il maltempo raggiungerà l'Italia con temporali anche forti e un brusco calo delle temperature.”Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

