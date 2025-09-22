Arriva Grok 4 Fast ed è gratuito per tutti gli utenti
Offre le stesse prestazioni del suo predecessore utilizzando, in media, il 40% in meno di token pensanti. 🔗 Leggi su Wired.it
Grok arriva sulle Tesla ma non "parla" con l'auto
Grok sale a bordo: l’IA di Elon Musk arriva nelle Tesla, ma inciampa sull’estremismo
Musk lancia Grok 2, l’intelligenza artificiale open source per tutti. Ma a Tesla arriva una causa per frode per i robotaxi
