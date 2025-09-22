Arresti scontri proteste | perché anche le Filippine sono in fiamme

Non si ferma l’effetto domino delle proteste che hanno travolto mezza Asia. Dopo Indonesia e Nepal è arrivato il turno delle Filippine. Nel fine settimana migliaia di cittadini hanno riempito le strade di Manila per protestare contro il governo, accusato di essersi appropriato indebitamente di miliardi di dollari destinati a progetti di soccorso dopo le inondazioni che hanno colpito il Paese in estate. Per dare un’idea delle cifre in ballo, Greenpeace ha stimato che circa 17,6 miliardi di dollari, gli stessi soldi che avrebbero dovuto aiutare le Filippine a fronteggiare inondazioni croniche e mortali, sarebbero stati sottratti dalle autorità soltanto nel 2023. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Arresti, scontri, proteste: perché anche le Filippine sono in fiamme

