Arrampicata sportiva ai Mondiali tre azzurri approdano in semifinale nel lead
A Seul, in Corea del Sud, passano agli archivi in scena le qualificazioni del lead nell’ambito dei Mondiali senior 2025 di arrampicata sportiva: dei 5 azzurri al via, ben 3 hanno accesso alle semifinali a 24, ovvero Laura Rogora tra le donne e Giovanni Placci e Filip Schenk tra gli uomini. Nelle qualificazioni femminili Laura Rogora si classifica settima a quota 7.42, staccando il pass per il penultimo atto, mentre non riesce ad entrare in top 24 Ilaria Scolaris, che termina 50ma con 49.19. Il miglior riscontro in assoluto è quello della slovena Janja Garnbret con 1.22. Nelle qualificazioni maschili, invece, sono due gli azzurri che raggiungono la semifinale: 14° posto per Giovanni Placci con 16. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: arrampicata - sportiva
Arrampicata sportiva, torna di scena lo speed a Cracovia. Italia ampiamente presente in Polonia
Arrampicata sportiva: Zurloni, Fossali, Randi e Colli avanzano nelle qualificazioni dello Speed a Cracovia
Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia in Coppa del Mondo a Chamonix
FASI Federazione Arrampicata Sportiva Italiana - facebook.com Vai su Facebook
Arrampicata sportiva, ai Mondiali tre azzurri approdano in semifinale nel lead; La scalata di David Kammerer verso Los Angeles 2028; Arrampicata Sportiva: Coppa del Mondo 2025, il programma della stagione.
Arrampicata sportiva, ai Mondiali tre azzurri approdano in semifinale nel lead - A Seul, in Corea del Sud, passano agli archivi in scena le qualificazioni del lead nell'ambito dei Mondiali senior 2025 di arrampicata sportiva: dei 5 ... oasport.it scrive
Mondiali Para Climbing, tre azzurri centrano la finale a Seul - Prima giornata di qualificazioni ai Mondiali di Para Climbing di Seul con ottime notizie per l’Italia: tre atleti azzurri in finale ... Scrive sportface.it