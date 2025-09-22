Arnara celebra il successo delle sue iniziative culturali e inaugura il murales dedicato alla pace
Con l’inaugurazione del murales di comunità, Arnara ha concluso un percorso intenso di eventi che, tra agosto e settembre, hanno saputo unire cultura, arte, musica, volontariato e partecipazione civica. La manifestazione “Due Giorni all’Ombra del Castello”, svoltasi l’8 e 9 agosto, ha riportato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
