Armenia terra di monasteri e meraviglie nascoste tra Caucaso e tradizione millenaria

Nel silenzio delle montagne caucasiche, dove l’eco della storia risuona tra pietre levigate dal tempo, si apre uno scenario che sfida l’immaginazione: l’ Armenia. Questo piccolo paese, custode di un patrimonio culturale straordinario, si rivela al viaggiatore come un libro aperto le cui pagine raccontano millenni di fede, arte e resistenza. Un territorio dove ogni pietra sussurra storie antiche e dove l’architettura sacra raggiunge vette di sublime bellezza. Il volto antico di Yerevan nella modernità. La capitale Yerevan si presenta come una delle città continuamente abitate più antiche del mondo, con una storia che affonda le radici nell’VIII secolo avanti Cristo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Armenia, terra di monasteri e meraviglie nascoste tra Caucaso e tradizione millenaria

In questa notizia si parla di: armenia - terra

Mostra fotografica Armenia. Gli scatti di un bellunese. Adriano Alpago Novello (1932-2005), curatrici Manuela Da Cortà e Beatrice Spampinato: un saggio dell’estesa ricerca che l’architetto Alpago Novello condusse in terra armena sugli spazi sacri caratteristic - facebook.com Vai su Facebook

Sei meraviglie da vertigini arroccate su altissimi picchi - Ci sono, nel mondo, edifici costruiti in posti inaccessibili, frutto dell’ingegno dell’uomo e di straordinarie capacità ... Si legge su tgcom24.mediaset.it

Turismo: Armenia, terra mito Noe' piace anche a italiani - La sua storia evoca i miti dell'approdo dell'arca di Noè su monte Ararat, che ora dalla Turchia si erge sul suo orizzonte, e di Marco Polo sulla via della Seta ... ansa.it scrive