Mercoledì 24 settembre 2025, alle ore 10:00, la Borsa Merci di Arezzo in Piazza Risorgimento ospiterà l’iniziativa “Imprese produttive e impatto sociale”, promossa in collaborazione con il Centro Studi Tagliacarne e il Laboratorio di Economia Locale di Piacenza dell’Università Cattolica, con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e di Unioncamere Toscana. L’incontro prenderà spunto dall’omonimo volume di Sandro Danesi, economista del Laboratorio di Economia Locale, per approfondire esempi concreti di aziende che, pur perseguendo i propri obiettivi di business, hanno saputo generare valore sociale e culturale, contribuendo allo sviluppo del territorio. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo: imprese e comunità a confronto su sostenibilità e impatto sociale