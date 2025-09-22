Arezzo | imprese e comunità a confronto su sostenibilità e impatto sociale

Lortica.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 24 settembre 2025, alle ore 10:00, la Borsa Merci di Arezzo in Piazza Risorgimento ospiterà l’iniziativa “Imprese produttive e impatto sociale”, promossa in collaborazione con il Centro Studi Tagliacarne e il Laboratorio di Economia Locale di Piacenza dell’Università Cattolica, con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e di Unioncamere Toscana. L’incontro prenderà spunto dall’omonimo volume di Sandro Danesi, economista del Laboratorio di Economia Locale, per approfondire esempi concreti di aziende che, pur perseguendo i propri obiettivi di business, hanno saputo generare valore sociale e culturale, contribuendo allo sviluppo del territorio. 🔗 Leggi su Lortica.it

arezzo imprese e comunit224 a confronto su sostenibilit224 e impatto sociale

© Lortica.it - Arezzo: imprese e comunità a confronto su sostenibilità e impatto sociale

In questa notizia si parla di: arezzo - imprese

Dazi Usa al 30%. Baldi “Incertezza paralizzante per le imprese. Arezzo tra le province più esposte sui mercati statunitensi”

Cia Arezzo alla protesta a Bruxelles: "La politica agricola comune smantellata, a rischio le nostre imprese"

Crisi del Settore Moda, imprese e indotto della provincia di Arezzo in emorragia

arezzo imprese comunit224 confrontoCna Arezzo: cantieri e pedaggi mettono in crisi l’autotrasporto - CNA Fita sottolinea inoltre che i disagi non si limitano a singoli tratti, ma riguardano l’intera rete nazionale. Da msn.com

Nati-mortalità delle imprese in provincia di Arezzo nel II trimestre 2025 e programmi occupazionali delle imprese - mortalità delle imprese in provincia di Arezzo nel II trimestre 2025 e programmi occupazionali delle imprese “Dall'analisi dei dati del secondo trimestre 2025 – evidenzia ... Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Arezzo Imprese Comunit224 Confronto