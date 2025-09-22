Area Vasta Viarolo | al via le operazioni di tutela ambientale

Parmatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso l’iter amministrativo che permetterà di dare il via nelle prossime settimane a un intervento fondamentale per la sicurezza dell’Area Vasta di Viarolo. Grazie a un’intensa collaborazione tra Comune di Parma, AIPo, Regione Emilia-Romagna, Arpae e Ausl, partiranno i lavori per. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: area - vasta

La Corea del Nord apre una vasta area turistica sulla costa orientale

Incendio tra via del Lido e via Nascosa, in fumo una vasta area di sterpaglie: strada temporaneamente chiusa

Referendum contro l’Area vasta Asl “Firmate per far ritornare i servizi“

Area Vasta Viarolo: al via le operazioni di tutela ambientale; Viarolo: partono i lavori di tutela ambientale sul fiume Taro; Viarolo, al via i lavori per consolidare la sponda del fiume Taro.

area vasta viarolo viaViarolo, al via i lavori per consolidare la sponda del fiume Taro - Si è concluso l’iter amministrativo che permetterà di dare il via nelle prossime settimane a un intervento fondamentale per la sicurezza dell’Area Vasta di Viarolo. Segnala gazzettadiparma.it

Al via il progetto Romagna Next, partono i ’Cantieri’ di area vasta - Fatti gli incontri fra i Comuni e gli altri enti, ora si passa ai laboratori tematici: dalla sanità all’ambiente Entra nel vivo il progetto Romagna Next. Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Area Vasta Viarolo Via