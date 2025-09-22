Architetture | l’arte di costruire appuntamento al Museo Irpino con le Giornate del Patrimonio
Con il tema “Architetture: l’arte di costruire”, tornano anche quest’anno le Giornate Europee del Patrimonio (GEP), l’appuntamento culturale più partecipato d’Europa. Ad Avellino, il Museo Irpino e la Biblioteca “S. e G. Capone” aderiscono con un ricco programma di quattro eventi gratuiti, tra. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: architetture - arte
#privernoMUSEI GEP2025 sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 tornano le GIORNATE EUROPEE del PATRIMONIO Il tema di quest’anno è ?Architetture: l'arte di costruire? per offrire “l'opportunità di riscoprire l’architettura come espressione viva dell - facebook.com Vai su Facebook
"Architetture di carta", una giornata di studio tra i documenti di archivio dell’Abbazia di San Pietro di Perugia - L’Archivio dell’Abbazia di San Pietro, di proprietà della Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia e tuttora conservato presso la stessa Abbazia, copre un arco cronologico dall’XI al XX secolo e ... Scrive perugiatoday.it
Appuntamento con le architetture sonore sotto la loggia dei Lanzi - Venerdì 8 agosto, alle ore 21, in piazza della Signoria a Firenze, sotto la Loggia dei Lanzi, si esibirà la formazione giovanile elvetica Jugend- Come scrive lanazione.it