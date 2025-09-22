Arc raiders | dettagli su prenotazioni edizioni prezzi e date del test server

In vista del lancio previsto per la fine di ottobre, il nuovo titolo ARC Raiders si sta affermando come uno dei giochi più attesi dell’anno. La fase di preordine è stata ufficializzata, con diverse edizioni disponibili e dettagli sui bonus esclusivi riservati ai primi acquirenti. Inoltre, l’azienda sviluppatrice ha annunciato un evento di test chiamato Server Slam, che permetterà ai giocatori di provare il gioco in anteprima e contribuire a verificare la stabilità della rete prima del lancio ufficiale. preordini, edizioni e prezzi di arc raiders. prezzi e bonus per i preordini. Confermata la cifra di 39,99 dollari per la versione standard di ARC Raiders, mentre l’ edizione Deluxe sarà proposta a 59,99 dollari. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

