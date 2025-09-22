Arc raiders | dettagli su prenotazioni edizioni prezzi e date del test server
In vista del lancio previsto per la fine di ottobre, il nuovo titolo ARC Raiders si sta affermando come uno dei giochi più attesi dell’anno. La fase di preordine è stata ufficializzata, con diverse edizioni disponibili e dettagli sui bonus esclusivi riservati ai primi acquirenti. Inoltre, l’azienda sviluppatrice ha annunciato un evento di test chiamato Server Slam, che permetterà ai giocatori di provare il gioco in anteprima e contribuire a verificare la stabilità della rete prima del lancio ufficiale. preordini, edizioni e prezzi di arc raiders. prezzi e bonus per i preordini. Confermata la cifra di 39,99 dollari per la versione standard di ARC Raiders, mentre l’ edizione Deluxe sarà proposta a 59,99 dollari. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: raiders - dettagli
MP1ST ha condiviso dei dettagli inediti su Perfect Dark, grazie ad alcuni documenti e immagini pervenuti alla testata dopo la cancellazione del gioco. - facebook.com Vai su Facebook
ARC Raiders invita i giocatori a un nuovo Server Slam, aperti i preordini su PC, PS5 e Xbox.
ARC Raiders: Edizioni, Bonus preorder e Server Slam aperto a tutti - Dopo mesi di silenzio, Embark Studios torna sotto i riflettori con due annunci di peso riguardanti ARC Raiders, uno degli extraction shooter più attesi del 2025. Da techgaming.it
ARC Raiders invita i giocatori a un nuovo Server Slam, aperti i preordini su PC, PS5 e Xbox - Manca poco più di un mese al lancio di ARC Raiders e oggi Embark Studios ha aperto i preordini del gioco e annunciato un nuovo Server Slam. multiplayer.it scrive