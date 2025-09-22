Arbitro Juventus Next Gen Torres | designato il fischietto del match Chi dirigerà la sfida della 6ª giornata di Serie C
Arbitro Juventus Next Gen Torres: designato il fischietto del match, valido per la 6ª giornata di Serie C 202526. Sarà Andrea Palmieri della sezione di Brindisi l’arbitro designato per dirigere la prossima sfida della Juventus Next Gen. I giovani bianconeri di Massimo Brambilla affronteranno domani, nel turno infrasettimanale, la Torres, in un match valido per la sesta giornata del Girone B di Serie C. La designazione completa. La squadra arbitrale che dirigerà il match al “Moccagatta” di Alessandria è stata ufficializzata. Ad affiancare il signor Palmieri ci saranno gli assistenti Edoardo Maria Brunetti di Milano e Vittorio Consonni di Treviglio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
