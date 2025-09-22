Aquino conferenza La ‘cella S Gregorii in Aquino’ e la sua memoria nelle fonti dell’Archivio di Montecassino

Un viaggio tra pergamene, cronache monastiche e mappe acquerellate per raccontare come, nel cuore della Terra di San Tommaso, il monastero di Montecassino abbia custodito e difeso nei secoli la memoria e i confini della “cella di San Gregorio in Aquino”. È questo il tema del quarto incontro del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it